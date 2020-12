Pingere kun i Vestfjorden

Akustiske pingere blir kun påbudt i Vestfjorden. En NRK-melding før helga kunne tyde på at det opprinnelige forslaget var blitt kraftig utvidet. Men det var feil.

«Ved fiske for omsetning med garn innenfor statistikkområde 00 (Vestfjorden) er det fra og med 1. januar til og med 30. april påbudt med akustiske pingere på redskapet. Påbudet gjelder ikke for fiske etter rognkjeks og kveite», heter det i den nye forskriften, som fortsetter:

«Akustiske pingere skal festes i flytelinen på garnene. Det skal ikke være større avstand mellom de akustiske pingerne enn 200 meter. Akustiske pingere skal ha et frekvensområde mellom 50 kHz - 140 kHz. Signalstyrken for hele varigheten av signalet skal være større enn 145 dB + 5 dB @ 1m. Signalets lengde skal være større enn 300 millisekunder og ha et intervall mellom signaler på 4 - 12 sekunder.»

Som ventet

Fredagens vedtak er dermed helt som forventet, etter at arbeidet med det nye pålegget ble påbegynt allerede i sommer. Lenge var det stille om saken, og en NRK-melding før helga kunne tyde på at hele landets garnflåte nå ble påbudt å montere pingere. Det ville blitt kaos.

Her kan du lese hele meldinga fra departementet, og hele forskriften.