Planlegger rødåtefabrikk

Rødåteselskapet Calanus AS vurderer å bygge fabrikk til 100-200 millioner kroner. I Tromsø eller Vesterålen.

Foto: Calanus AS

- Vi tar ventelig ei beslutning i løpet av våren, sier teknisk leder Snorre Angell til Bladet Vesterålen.

Hittil har selskapet over flere år drevet forsøksfiske og -produksjon, sistnevnte ved Nofimas anlegg i Tromsø, med 650 tonn rødåte i året. Myndighetenes forslag til forvaltningsplan antyder at det kan høstes 165.000 tonn i året, som er bare ti prosent av det havforskerne mener er et trygt uttak.

Omstridt

Høsting av rødåte er til dels omstridt, fordi mange frykter at slik høsting skal ta startfôret til blant andre torskeyngelen. Fiskerne frykter også at yngel havner i den finmaskede rødåtetrålen i stedet for å vokse opp til moden gytetorsk.

For Calanus AS handler det om å bygge seg opp, produksjonsmessig og markedsmessig.

– Høstinga vår henger sammen med både produksjonskapasitet og hvilke markeder vi opererer i. Vi ønsker avsetning på mest mulig av det vi produserer, og dersom vi høster mer, må vi også kunne produsere mer. Nå ser vi for oss å kunne øke høstinga i årene som kommer, men da må vi også ha en egen fabrikk, sier Angell til avisen.

– Nå er vi kommet så langt at vi tør å tenke tanken, og tør å gjøre vurderinger. Foreløpige vurderer vi lokalisering, og der står det mellom Vesterålen og Tromsø-regionen.

Ser på kostander

Mange faktorer vil spille inn, som nærhet til en fryseterminal samt det å ligge i en region med prosesskompetanse, der det finnes et fagmiljø for denne typen industri. I tillegg er nærhet til fangstfeltene og gode muligheter for lossing viktig.

– Vi ser selvsagt også på kostnadene ved etablering, der det mest sannsynlig er lavere press i Vesterålen enn i Tromsø, sier han.