Plasserer oljehelikopter i Vardø

Operatøren Aker BP har besluttet å ha fast stasjonering av et helikopter i Vardø i tilfelle krisesituasjoner.

Foto: Aker BP

Selskapet vil neste sommer gjennomføre boreoperasjoner helt øst mot russegrensa, og har da behov for helikopterberedskap. Flere kystbyer i Øst-Finnmark har vært aktuelle, men valget falt ifølge NRK Finnmark til slutt på Vardø.

Vardø-ordfører Robert Jensen er fornøyd med avgjørelsen, og sier til NRK at han mener dette stadfester Vardø som den beste posisjonen for søk og redning i det sørøstlige Barentshavet.

- Dette vil bli viktig for utviklingen av samfunnet vårt, sier Jensen til NRK.