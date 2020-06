Politiaksjon mot Hermann Export

Politiet har aksjonert mot Hermann Export AS i Havøysund og pågrepet to personer. Med på aksjonen er Fiskeridirektoratet, Råfisklaget, Skatteetaten og Kystvakta.

- Vi er der ute fortsatt, og jobber med å få kontroll på dette lageret, forteller politiadvokat Karoline Gjønnes Johansen ved Finnmark politidistrikt. Hun tror neppe de har mye mer å fortelle før et stykke ut i neste uke.

Her er pressemeldinga som politiet sendte ut klokka 12 i dag:

Felles aksjon mot svart omsetning av fisk

Politiet i Finnmark aksjonerte onsdag 10.6. mot et fiskemottak i Havøysund, med bistand fra Fiskeridirektoratet, Råfisklaget, Skatteetaten og Kystvakta. To personer ble pågrepet og siktet for brudd på havressurslovens bestemmelser om sluttseddelføring av mottatt fisk. Aksjonen pågår fortsatt og vil trolig vare til fredag.

To personer ble onsdag pågrepet og siktet for å ha kjøpt eller medvirket til å kjøpe store mengder fisk fra ulike båter uten at dette har blitt ført på sluttseddelen. Politiet anser overtredelsen etter siktelsen som grov, særlig fordi den økonomiske eller potensielle verdien av lovbruddet er stort og det framstår som det har skjedd systematisk over tid.

Den ene siktede ble løslatt fra politiets varetekt i går, mens den andre personen fortsatt holdes i politiets varetekt grunnet fare for bevisforspillelse. Politiet ønsker ikke på dette tidspunktet å si noe nærmere om hvem de siktede er, eller hvilke roller de har hatt i fiskemottaket.

Det er for tidlig å tallfeste hvor store mengder fisk det er snakk om. Det vil etterforskningen ta sikte på å avklare, men politiet mistenker at omfanget er betydelig.

Politiet ser det som svært viktig å avdekke fiskerikriminalitet. Svart omsetning er økonomisk kriminalitet ved skatteunndragelser, tapte tollinntekter og ulike konkurransevilkår i forhold til andre fiskemottak som driver etter regelverket.

Vi ser også alvorlig på miljøkonsekvensene av at store mengder fisk ikke blir registrert. Dermed går man utenom kvoteregnskapet, og det vil kunne medføre ett betydelig overfiske i forhold til de kvotene som er gitt og truer forvaltningen av fiskebestanden.