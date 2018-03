Politikere på Lofothavet

Mars er sesong for politikerturer til Lofoten. I går var Stortingets næringskomité på Lofothavet.

Foto: Dag Erlandsen

Turen med veteranbåten «Symra» fra Svolvær til Marskallen går neppe inn i historien som den mest innbringende. De 15 om bord kom på land med fire skrei og en småsei, om vi telte rett. Men været skal ingen få klage på. Størst fangst fikk for øvrig den av fiskerne som ikke er politiker, nemlig komiteens sekretær Marit Halleraker.

Fisketuren markerte avslutninga på en tredagers tur til Lofoten og Vesterålen, der politikerne har fått økt innsikt i næringa de har ansvar for. Pluss litt til.

På Andenes mandag dreide alt seg om romforskning, men på ettermiddagen var det besøk hos Holmøy Maritime AS på Sortland og deretter båttur til Svolvær. Tirsdag var det fiskeriseminar med toppene i Fiskarlaget, Råfisklaget og Sildelaget samt Røst Produsentforening, før turen gikk videre til bedriftsbesøk hos Lofotprodukt AS på Leknes og Nic. Haug AS i Ballstad.

Før altså alt sammen ble kronet med en tur på havet i går.