Positivt overrasket over makrellen

Sildelaget gleder seg over interessen for fersk makrell fra Norge.

På sine nettsider skriver Sildelaget at koronasituasjonen skapte noe bekymring for eksport i forkant av sesongen, men at realiteten har vært har vært alt annet enn negativ

Det er i hovedsak fisk fra Vestland og Rogalandsfjordene som blir eksportert til EU markedene. Fisket i disse områdene har vært godt når været har tillatt det. Skipper på Harengus kan fortelle om god tilgjengelighet i Bømlo området.

- Det har vært godt med fisk, det er vel mange år siden vi har sett slike forekomster av makrell i fjordene så tidlig i sesongen, i tillegg er det godt med andre arter i sjøen og, noe som hjelper på, forteller reder Morten Alfredsen på Harengus i artikkelen.

Over forventning

Første fangst til ferskmarkedet kom rundt midten av april og ved midten av mai var det grei aktivitet i fisket. Koronasituasjonen skapte derimot en del usikkerheter rundt eksporten noe som førte til litt startvansker, men da behovet i markedet viste gikk makrellen unna.

- Statistikken så langt i år viser at eksporten til EU har gått over forventning, både prisnivå og volum ligger på omtrent samme nivå som i fjor. I juni i fjor ble det fisket 383 tonn mens det i år er fisket 390 tonn, sier fungerende salgsleder Åge Røttingen.

Positivt overrasket over Italia

Torbjørn Waage ved Brandasund Fiskemottak er blant annet positivt overrasket over at det italienske markedet er så godt som det er.

- Det var en del usikkerheter rundt begynnelsen av sesongen, så det er derfor svært positivt at italienerne vil ha makrell, vi ligger vel rundt samme eksporten som i fjor, forteller Waage.

Etter at den tollfrie kvoten til EU ble regnet som oppbrukt i starten av forrige uke ble det et byks i salget og statistikken for juli ligger noe foran fjoråret.

- Slik det er nå ser det positivt ut for eksporten av fersk makrell videre, sier Røttingen.

Kvaliteten og størrelsen på makrellen har også vært god og passende for markedene.

- Britene vil ofte ha litt større fisk, men italienerne foretrekker størrelser på rundt en 300-450 gram, sier Waage.

Håndpakket makrell

Brandasund håper på å ha fisk en to-tre uker til hvis markedet tar unna.

- Vi holder vel på en to-tre uker til også satser vi på at vi får fin størrelse på makrell utpå sensommer/høst også. Waage kan fortelle at det vanligvis er en del innblanding av pir senere i sesongen, men i fjor pakket de makrell til ut i november.

Og det er ikke lite makrell som blir håndpakket på mottaket på Brandasund. Rekorden er 34 tonn med makrell, altså 4000-5000 kasser.

- Omsetning av fersk makrell er en liten andel av totalen hos oss, men særdeles viktig for de som driver dette fisket, så vi satser på at den gode trenden fortsett og at det også blir bra for dorgerne som begynner i slutten av august, sier Røttingen.

Lokalt mottak

Jan Henrik Nøstbakken, som står oppført med båtene Kvoten og Solfisk vil også si seg godt fornøyd med sesongen så langt og trekker også frem viktigheten av fisket.

- Det har heldigvis gått unna i år og, vi er takknemlig for å ha et lokalt mottak vi kan levere fisken hos. Så håper vi at fisket kan bestå videre og at regelverket framover blir tilpasset små og store, både båter og anlegg. Det er tross alt forskjell på å pakke 600 tonn i løpet av en sesong og å ta slikt volum unna på noen timer. Dette er et fiske som er viktig for oss som driver med det, avslutter Nøstbakken.