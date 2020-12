Prater Sjømat Norge og Bjørn Ronald Olsen tull om toll?

I Finnmarken for 13. november gir Sjømat Norge v/fagsjef Stine Akselsen uttrykk for at Norge har en historisk mulighet til økt eksport av videreforedlede fiskeprodukter i forbindelse med Storbritannias uttreden av EU. Hun beskriver problematikken og dilemmaet knyttet til importvern for landbruk og toll på bearbeidede fiskeprodukter, skriver Ole Klaudiussen i Vardø Høyre i dette innlegget.

Hun støttes av Bjørn Ronald Olsen, eier og direktør i Cape Fish Group AS, og av ordføreren i Båtsfjord. Jeg anser at alle disse har «skoene på» i dette spørsmålet.

At koplingen toll på bearbeidet fisk ved eksport og på landbruksvarer ved import er et reelt, vanskelig og ømt punkt kan man se av finnmarkbønders reaksjon i Finnmarken 18.november.

En betraktning jeg hadde i form av leserinnlegg tidlig i høst om dette forholdet, som en reaksjon på Sps uttalelse om at det ikke er noe hokus pokus «å øke videreforedling av fisk i Norge, høstet slakt og beskyldning om «tull om toll fra høyrekreftene» av Geir Adelsten Iversen, støttet av professor Torbjørn Trondsen ved UiT.

Det heter seg at «Den Herren gir embete, gir han også forstand». I min verden er det å være stortingsmann og professor høye embeter. Jeg slutter derfor at både fagsjefen i Sjømat Norge, direktøren i Cape Fish Group og ordføreren i Båtsfjord prater «tull om toll», og lurer på hvem som kan tre støttende til og forklare dem at de tar helt feil?

For ordens skyld: Etter mitt syn gjorde vi et valg i 1994 om å beholde importvernet for landbruk og nasjonal råderett over forvaltningen av fiskeressursene. Dette har både fiskeri og landbruksnæringen siden levd ganske godt med. At det ville føre til mange arbeidsplasser basert på videreforedling av norsk fisk i EU, visste vi allerede for mer enn 26 år siden.

Å ukritisk oppgi importvernet for landbruksvarer har mange, vanskelige og mange vil si uakseptable implikasjoner. Det er det en kronglete vei å legge stabilt grunnlag for økt videreforedling av fisken som landes i Nord Norge. Det løses ikke med ensidige norske tiltak. Det krever at to parter med motstridende interesser blir enige.