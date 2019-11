Presenterte ramsalt tusenlapp

I serien av pengesedler med maritimt motiv presenterte sentralbanksjefen fredag den nye tusenlappen.

– Lekker, sa havforskningsdirektør Sissel Rogne da hun fredag hadde besøk av sentralbanksjef Øystein Olsen, som presenterte en pengeseddel med motiv av en bølge på åpent hav.

Betydning

Sentralbanksjefen fikk seg en tur på havet med forskningsfartøyet "Johan Hjort", slik at den nye 1000-lappen kunne vises frem for pressen midt ute på Byfjorden med Bergen som bakgrunn.

– Motivet på tusenlappen får utmerket frem det mytiske og mystiske med havet. Motivet er kunstnerisk lekkert. Samtidig er det viktig at det får frem havets betydning for nasjonaløkonomien og klimaet, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider.

Motkraft og drivkraft

Motivet av en bølge skal både illustrere havet som en motkraft vi bryner oss på, og om en drivkraft som bringer oss fremover. Sentralbanksjefen er personlig veldig fornøyd med valget.

– Det var ikke veldig mye tvil da havet ble foreslått som tema. Det var et enstemmig hovedstyre som tok avgjørelsen. Det er vanskelig å se for seg et gjennomgangstema som representerer Norge på en bedre måte enn havet, sa Olsen under presentasjonen.