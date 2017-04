- Presser andre bruk på pris

En rekke nordnorske fiskekjøpere mener at Norway Seafoods betaler en kunstig høy hvitfiskpris og dermed konkurrerer ute andre i markedet.

Foto: Dag Erlandsen

- Tull, svarer Lerøy, konsernet som kjøpte opp Norway Seafoods i fjor.

Flere kjøpere Kyst og Fjord har snakket med gir Lerøy strykkarakter.

– Ingen tjener penger med et slikt prisnivå. Dette kan ikke gå i lengden, sier fiskekjøper Geir Børre Johansen på Røst, som mener han ser en markert endring fra i fjor.

- Vi møter en uholdbar konkurranse. Vi er nødt til å si fra, sier leder i Fiskekjøpernes Forening, Steinar Eliassen i Norfra Eksport AS i Tromsø.

- Jeg oppfatter det som at de betaler for fisken, koste hva det koste vil, bare naboen ikke får tak i den, sier Ann-Kristin Kvalsvik i Akkarfjord.

Helt konkret hevder småkjøperne at Lerøy betaler to kroner i påslag til sine samarbeidende kjøpestasjoner i Lofoten, uansett hvilken pris fisker og fiskekjøper ble enige om på kaikanten. Dermed har prisen økt langt mer enn det markedet er villig til å betale.

Råstoffsjef i Norway Seafoods, Ørjan Nergaard, hevder at disse ryktene er tull. – Det er ingen forskjell fra i fjor. Det er fortsatt jeg som inngår disse avtalene, og retningslinjene er nøyaktig de samme som før Lerøy kom inn på eiersida. Vi har kontrakt med en rekke kjøpere, med individuelle avtaler i hvert enkelt tilfelle. Å si at vi helt ukritisk betaler hva det skal være, pluss to kroner ekstra til mottaket, er alt for enkelt.

