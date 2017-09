Presser på for hvalen

Normalisering av handel med hval vil ha stor betydning for balansen i havet. Norges Fiskarlag mener myndighetene derfor må øke fokuset på å gjøre sjøpattedyr til en normal handelsvare.

Norges Fiskarlag har i et møte tirsdag bedt regjeringen og fagdepartementet om å arbeide for å normalisere internasjonale betingelser knyttet til handel med sjøpattedyr, og da i hovedsak hval.

– Det er uheldig for forvaltningen av ressursene i havet dersom Norge ikke bidrar til å sette sjøpattedyr tydeligere på den internasjonale agendaen.

Det sier leder Kjell Ingebrigtsen etter dagens møte med fiskeriministeren tirsdag.

Fiskarlaget påpekte og gjentok i møtet at det vil være viktig for utvikling av hvalnæringen at internasjonal handel med sjøpattedyr normaliseres.

– Hval og sel er en del av hele det økosystemet som vi i Norge forvalter. Det samme er tilfellet globalt. Da mener vi at en forsvarlig og balansert høsting av også disse ressursene er en del av den globale forståelsen og aksepten det må arbeides for å få knyttet til ressursene i havet, sier Ingebrigtsen.

– Vi har gitt fiskeriministeren positiv tilbakemelding på at det fra norsk side er tydeliggjort at det er grunnlag for å øke dagens kvote av vågehval til det dobbelte. Fiskarlagets delegasjon til dagens møte utfordret om at denne nasjonale erkjennelsen tas med utenfor våre landegrenser. Om ikke frykter vi at hvalmiljøet vil miste kompetanse og over tid forsvinne, påpeker lederen i Fiskarlaget.