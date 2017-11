Primex-fabrikken tar form

På Myre går arbeidet med reisingen av nyfabrikken helt etter planen.

Foto: Erik Jenssen

- Vi har en dyktig entreprenør her som virkelig står på, så her går ting bra, sier direktør for Primex Myre, Martin Rasmussen.

Direktør for Primex Myre, Martin Rasmussen.

Det er lokale Øksnes Entreprenør som står for reisingen av det som vil fremstå som landets mest moderne filétanlegg når det står ferdig.

Snart lukket

Hoveddelen av det 5.600 kvadratmeter store bygget er for lengst tett under tak, og nå jobbes det med å tette den delen av bygningsmassen som blant annet skal romme filèthallen. Bygningsmassen som ligger i front på bildet i denne artikkelen vil inneholde mottak og produksjonsarealer for blant annet filètmaskinene.

Har ikke dato klar

Martin Rasmussen sier til Kyst og Fjord at de ikke har satt noen offisiell oppstartdato, annet enn å slå fast at fabrikken vil stå ferdig tidlig i 2018. Fabrikken vil allerede fra oppstarten basere seg på filètproduksjon med vannkutterteknologi fra Marel, i tillegg til en rekke høyteknologiske løsninger fra både Marel og andre leverandører ut gjennom hele linja.