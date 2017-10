Pris-uro for silda

Den dynamiske prisfastsettingen gjør at både sildefiskere og -kjøpere nå klør seg i hodet. Salgsdirektør Knut Torgnes i Sildelaget ber fiskerne ta det med ro.

Foto: Scanfishphoto

- Vi sier ikke at fiskerne skal slutte å fiske, men slik situasjonen er nå, kan det være fornuftig å ta det litt med ro, sier Torgnes til Kyst og Fjord.

Det er stor uro i sildemarkedet, etter at fisket på norsk vårgytende sild (NVG) startet opp i forrige uke.

Dynamisk minstepris har vært det store for salgslagene de siste par årene. I stedet for en prisjustering etter forhandlinger noen ganger i året, har man innført et system der prisen svinger automatisk i takt med markedsprisen. I motsetning til minsteprisen på torsk, tar ikke minsteprisen på sild hensyn til eksportprisen. Siden dynamikken ble innført på sild for to år siden har prisen vært jevnt oppadgående og alle har vært fornøyd, selv om Torgnes og resten av ledelsen i Norges Sildesalgslag lenge har hatt svakheten som en uro i bakhodet.

I sommer forsøkte Sildelaget å komme til enighet med Sjømat Norge om en endring av modellen, uten resultat. Mandag denne uka ba Sildelaget Riksmeklingsmannen komme inn for mekling, med håp om en rask avklaring, av hensyn til det pågående fisket.

- Skulle man ikke oppnå enighet i meklingen, kan Norges Sildesalgslag fastsette minstepriser, sier administrerende direktør i Sildelaget, Paul Oma, i en pressemelding.

Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge, synes det er problematisk å bringe inn eksportprisen i regnestykket, fordi Statistisk Sentralbyrå ikke gjør forskjell på nordsjø-sild og norsk vårgytende sild i sine statistikker.

- Skal vi endre på dette, må vi i hvert fall ha gode data. Det har vi ikke i dag, sier han.

Uenigheten med Sjømat Norge er ikke eneste frustrasjonsmoment for Sildelaget. I forrige uke trakk Det internasjonale havforskningsrådet ICES sitt kvoteråd for neste år, nettopp på NVG-sild, grunnet en regnefeil. Nå må forskerne regne på nytt, og inntil nytt råd er lagt fram, svever kvota i det blå. Som kjent er det heller ikke forskerne som fastsetter kvotene, men politikerne, så selv etter at rådet er lagt fram, råder usikkerheten.

