Prisen avgjorde båtvalget

Per Ole Røttingen valgte en ny Nor-Dan speedsjark 35 da han skulle bytte ut sin 20 år gamle Selfa 35. – At dette var det rimeligste alternativet, var for meg viktig, sier han til Kyst og Fjord.

Trond Antonsen

trond@kystogfjord.no

«Peragutt» heter båten og ble overlevert for tre uker siden og har verftets byggenummer 104/19.

- Ikke regningssvarende

- Dersom båten hadde blitt dyrere, ville det ikke vært regningssvarende for meg. Denne båten bør holde ut yrkeskarrieren, sier Røttingen.

Fartøyet er bygget etter norske regler for merkeregistrerte fiskefartøy over seks meter. Fartøyet skal nyttes til teine, juksa og garnfiske. Det er godkjent for bankefiske 1. Fartøyet er av den oppgraderte modellen til Nor- Dan 35, med bredere styrhus.

Røttingen vil fiske med juksa, garn og teiner.

Røttingen som bor i Os kommune sør for Bergen, har kvote i fiske etter makrell og etter leppefisk. En av de første dagene bærer det likevel til et helt annet fiske, nemlig lofotfisket. De siste dagene har han finjustert utstyret for å være klar når garnene skal settes. Det blir trolig i Stamsund eller på Napp han kommer til å levere skreien.

«Litt» speedsjark

Han kom inn i fiskermanntallet i 2005 etter å ha jobbet for Statoil i Nordsjøen i 20 år.

- Jeg bor på ei øy og har nok litt i fiskerblod i årene. Det er godt maritimt miljø her så å starte med fiske falt seg naturlig, sier Røttingen.

Motoranlegget består av Perkins 300 hk hk. ZF 280 gir m/cruisecommand.

- Noen rask speedsjark er det ikke. Uten utstyr snakker vi om rundt 15 knop. Jeg vil tro at den klarer 12-13 mil nå når den er fullt utstyrt, sier Per Ole Røttingen.

Dekk/lasterom

Båten har shelterdekk, rekkeport og tørkeskap. Den har mesanmast med ekstra belysning, søkelys og bauglys med dimming. Dekksbelysning, og dragerlys har den med 5 stk juksakontakter.

Midtskott i lasterom, samt trimtanker både på styrbord og babord side. Det er aluminiumsrekker på dekk.

Innredning

Fartøyet har for øvrig en åpen, trivelig interiørløsning. Innredningen er i eik/hvit respatex. Teak-dørker i førerhus og kabin. Varmeapperat er på 4 kw.

Førerposisjonen på styrbord er oversiktlig med integrerte flatskjermer og betjeningsinstrumenter.

Den har nedfelt elektrisk kokeplate, og kjøleskuff. Forut i lugaren er det 3 faste køyer, samt 4 skap.