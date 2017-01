Prisen på tur opp

Minsteprisen for kongekrabbe går kraftig opp og vil holde seg der de neste fire ukene.

Norges Råfisklag har innført såkalt dynamiske minstepriser på en rekke arter, nå også på kongekrabbe.

Her er de første dynamiske minsteprisene for kongekrabbe:

- 123 kr/kg for lytefri hannkrabbe over 3,2 kg

- 118 kr/kg for lytefri hannkrabbe mellom 2,2-3,2 kg

- 73 kr/kg for lytefri hannkrabbe mellom 1,6-2,2 kg

Prisene gjelder fra og med mandag 9. januar til og med søndag 5. februar, melder laget på sine nettsider.

Disse tre faktorene danner grunnlaget for den dynamiske prisen:

1. Snittpris betalt til fisker for de to største størrelsene av kongekrabbe. 80 % av denne snittprisen inngår i regnestykket om den dynamiske minsteprisen.

2. Snittprisen for eksportert levende kongekrabbe. 65 % av denne snittprisen inngår i regnestykket om den dynamiske minsteprisen.

3. Snittpris for eksportert fryst kongekrabbe (justert med utbytte på 62 prosent) 70 % av denne snittprisen inngår i regnestykket om den dynamiske minsteprisen.

Det er snittprisene fra de to siste ukene som brukes i regnestykket. Prisen som har vært betalt til fisker, har de siste to ukene vært lavere enn tidligere, melder Norges Råfisklag.