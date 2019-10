Prisfest for kongekrabben

Minsteprisen for kongekrabbe settes i dag opp med hele 23 kroner kiloen. Etterspørselen etter fryste krabbeklør har sendt eksportprisen rett til vers – og gir dermed et solid utslag på de dynamiske minsteprisene.

De nye prisene i Norges Råfisklags distrikt som gjelder fra og med i dag 14. oktober og fram til 10.november, betyr at fiskerne får minimum 189 kroner kiloen for den største kongekrabben – over 3,2 kilo.

Minsteprisen på mellomstørrelsen, 2,2 til 3,2 kilo blir på 184 kroner, mens den minste sorteringen får en ny pris på 139 kroner kiloen.

Minsteprisene på torsk og sei ble også justert opp fredag, mens hyseprisene ble uforandret.

Her er prisene for kommende periode:

Dynamisk minstepris kongekrabbe

09.09-13.10 14.09-10.11 Premium kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Hannkrabbe over 3,2 kg 166,00 189,00 Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 161,00 184,00 Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 116,00 139,00

Dynamisk minstepris sei

23.09-06.10 07.10-20.10 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Sei over 2,3 kg 9,60 9,80 Sei 1,2-2,3 kg 8,60 8,80 Sei under 1,2 kg 6,90 7,30 Sløyd med hode Sei over 2,6+kg 8,53 8,71 Sei 1,3-2,6 kg 7,65 7,82 Sei under 1,3 kg 6,13 6,49 Rund Sei over 3,1 kg 6,81 6,96 Sei 1,6-3,1 kg 6,07 6,22 Sei under 1,6 kg 4,81 5,11

Dynamisk minstepris torsk

23.09-06.10 07.10-20.10 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Torsk over 6,0 kg 26,50 26,75 Torsk 2,5-6,0 kg 25,50 25,75 Torsk 1,0-2,5 kg 24,25 24,50 Torsk under 1,0 kg 21,50 21,75 Rund Torsk over 9,0 kg 17,37 17,53 Torsk 3,7-9,0 kg 16,70 16,87 Torsk 1,5-3,7 kg 15,87 16,03 Torsk under 1,5 kg 14,03 14,20 Levendetorsk Levendetorsk levert samfengt 20,70 20,87 Levendetorsk minst 2 kg 22,70 22,87 Levendetorsk 1-2 kg 15,70 15,87 Levendetorsk under 1 kg 12,20 12,37

Dynamisk minstepris hyse

23.09-06.10 07.10-20.10 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Hyse over 0,8 kg, snørefanget 15,50 15,50 Hyse over 0,8 kg 11,75 11,75 Hyse under 0,8 kg 7,75 7,75 Sløyd med hode Hyse over 0,98 kg, snørefanget 12,62 12,62 Hyse over 0,98 kg 9,56 9,56 Hyse under 0,98 kg 6,31 6,31 Rund Hyse over 1,1 kg, snørefanget 10,77 10,77 Hyse over 1,1 kg 8,09 8,09 Hyse 0,9-1,1 kg 5,24 5,24

Dynamisk minstepris rognkjeks

10.06-23.06 24.06 - inntil videre Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Rogn av rognkjeks, utilvirket* 64,00 63,00 Rognkjeks, rund 13,00 13,00

*Levert rogn måles i kg. Pris på rognkjeksrogn gjelder for rogn hvor vann er frasilt. Fisker som sløyer på sjøen må sørge for at rognen legges til forsvarlig avsiling i minimum 20 minutter før levering. Når sløying foregår på land bestemmes rognvekten etter avsiling av vann i 20 minutter.