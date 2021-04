Prishopp for kongekrabben, uendret for torsken

Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Dynamiske minstepriser for torsk, hyse, sei, kongekrabbe og rognkjeks fra 12. april:

Torsk uendret kr 21,00

Hyse øker 25 øre til kr 13,00

Sei går ned med 10 øre til kr 10,50

Kongekrabbe øker 24 kroner til kr 221,00

Rognkjeks går ned 12 kroner til kr 48,00

Årsaken til økningen for hyse er økte eksportpriser og priser betalt til fisker. Nedgangen for sei skyldes en reduksjon i prisen som betales til fisker. Når det gjelder kongekrabbe er det økning i eksportprisene og prisene som betales til fisker. Nedgangen for rognkjeks skyldes lavere betalt pris til fisker.

Den dynamiske minsteprisen på torsk er uendret etter dagens beregning.

Det er enighet om at vi går tilbake til å beregne dynamisk minstepris hver 14 dag slik at neste beregning for torsk, sei hyse og rognkjeks blir 23.04.2021, mens det for kongekrabbe som vanlig blir i neste måned og da 07.05.2021.

Dynamisk minstepris torsk 29.03-11.04 12.04-25.04 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Torsk over 6,0 kg 21,50 21,50 Torsk 2,5-6,0 kg 21,00 21,00 Torsk 1,0-2,5 kg 19,75 19,75 Torsk under 1,0 kg 17,00 17,00 Rund Torsk over 9,0 kg 14,33 14,33 Torsk 3,7-9,0 kg 14,00 14,00 Torsk 1,5-3,7 kg 13,17 13,17 Torsk under 1,5 kg 11,33 11,33 Levendetorsk Levendetorsk levert samfengt 18,00 18,00 Levendetorsk minst 2 kg 20,00 20,00 Levendetorsk 1-2 kg 13,00 13,00 Levendetorsk under 1 kg 9,50 9,50 Differansen i minstepris mellom stortorsk 6 kg+ og torsk 2,5-6 kg er f.o.m. 15.2.21 redusert til 50 øre pr kg.

Dynamisk minstepris sei 29.03-11.04 12.04-25.04 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Sei over 2,3 kg 10,60 10,50 Sei 1,2-2,3 kg 9,60 9,50 Sei under 1,2 kg** 8,10 8,00 Sløyd med hode Sei over 2,6+kg 9,42 9,33 Sei 1,3-2,6 kg7,97 8,53 8,45 Sei under 1,3 kg 7,20 7,11 Rund * Sei over 3,1 kg 7,55 7,48 Sei 1,6-3,1 kg 6,81 6,74 Sei under 1,6 kg 5,70 5,63 * Pris rund sei er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,35 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse.

Dynamisk minstepris hyse 29.03-11.04 12.04-25.04 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Hyse over 0,8 kg, krokfanget 12,75 13,00 Hyse over 0,8 kg10,00 9,00 9,25 Hyse under 0,8 kg 5,00 5,25 Sløyd med hode Hyse over 0,98 kg, krokfanget 10,38 10,58 Hyse over 0,98 kg 7,33 7,53 Hyse under 0,98 kg 4,07 4,27 Rund * Hyse over 1,1 kg, krokfanget 8,81 8,99 Hyse over 1,1 kg 6,13 6,31 Hyse under 1,1 kg 3,27 3,45 * Pris rund hyse er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,40 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse.

Dynamisk minstepris kongekrabbe 08.03-11.04 12.04-09.05 Premium kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Hannkrabbe over 3,2 kg 197,00 221,00 Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 192,00 216,00 Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 147,00 171,00