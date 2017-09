Prisøkning for torsk og krabbe

Minsteprisen for torsk settes fra i dag opp med 50 øre, mens prisen for den største kongekrabben øker med to kroner kiloen.

Fredag ble det fastsatt nye dynamiske minstepriser for den kommende perioden. prisen for Torsk i størrelsen 2,5- til seks kilo ble satt til 19,50,-, som er en økning på 50 øre. For kongekrabben blir den nye minsteprisen for krabbe over 3,2 kilo 147 kroner per kilo. Det er en økning på to kroner.

For seien gikk det til gjengjeld nedover. Minsteprisen for ei over 2,3 kilo ble nedjustert med ti øre og er fra i dag av kroner 9,10 per kilo, noe som skyldes god tilgang på notfanget sei.

Norges Råfisklag melder at samtlige parametre som danner grunnlaget for den dynamiske minsteprisen for torsk har hatt en oppgang siden forrige beregning. Det er årsaken til økning i den dynamiske minsteprisen. Når det gjelder nedgangen i prisen på sei, så skyldes dette en nedgang i snittprisen som betales til fisker for fersk sei samt eksportprisen.

For kongekrabben er det er en økning i snittprisen som betales til fisker og eksportprisen for fryst kongekrabbe som fører til at minsteprisen stiger.

Prisene for torsk og sei gjelder frem til 24. september og prisen for kongekrabbe gjelder frem til 8. oktober.