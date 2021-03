Problemer med særavsetninger til seinot

Styret i Fiskarlaget Nord viser til at innføringen av adgang til å fiske på to grunnkvoter i sei fisket, i kombinasjon med redskapsfleksibilitet for not-sei gruppen, bidrar til tilbakevendende innvendinger mot det som i praksis gir en fartøygruppe utvidet adgang til både sei fisket og ferskfiskordningen.

Dersom notkvotene tas med konvensjonell redskap er det legitimt å stille spørsmål ved hvorfor det skal tildeles notkvoter.

Fiskarlaget Nord har mottatt følgende forslag til løsning på situasjonene fra lokallag:

«Enten må seinot flåten kun fiske med not som opprinnelig ment eller unntas ferskfisk bonus. Alternativt kan særavsetningen til seinot fjernes og seinotkvotene fordeles til kystflåten i henhold til eksisterende fordelingsnøkler.»

I 2020 ble omtrent 25 % av sei-not kvantumet fisket med konvensjonell redskap, som tilsvarer 8700 tonn. Legges det til grunn et snitt på 20 % ferskfiskbonus på landet kvantum så tilsier dette at not-sei tatt med konvensjonell redskap i 2020 kunne utløse om lag 10 % av kvantum avsatt til ferskfiskordningen. Tatt i betraktning at sei fisket også kombineres med fiske etter bla a hyse, så kan det antas at fisket på not kvoten bidrar til å dra mer enn 2000 tonn torsk ut av ferskfiskordningen i eksempelåret 2020.

Styret ser det som uheldig dersom det skal legges til rette for en utvikling der en gruppe fartøy skal gis fortrinn foran andre grupper i opptil flere fiskeri. Slik rammevilkårene er lagt til rette stimuleres det til at not-seien i økende grad tas med konvensjonell redskap, blant annet for å oppnå ferskfiskbonus.

Styret ber om at det settes på dagsorden å diskutere de fordelingsmessige utfordringer som dagens regulering av sei fisket i kystgruppen bidrar til. Det må landes en løsning som gir et mer rettferdig ressursfordelingsregnskap på vegne av alle flåtegrupper.

Det vises til innspill til praktisering av ferskfiskordningen fra Fiskarlaget Nord datert 10.februar 2020:

«I forhold til adgangen til ferskfiskbonus så vil styret gjenta tidligere forslag om at det bør være anledning til å delta i ferskfiskordningen med kun en grunnkvote.»

Styret mener det er den konvensjonelle sei kvoten som skal utløse ferskfiskbonus, ikke notkvote fisket med konvensjonell redskap. Det må være anledning for fisker å velge når han fisker på hvilken sei-rettighet.

Styret vil til slutt etterlyse oppfølging av Landsstyrets vedtak om regulering av ferskfiskordningen.

Landsstyret har besluttet å gå inn for en deling av ferskfiskordningen på +/- 21 meter, og gått inn for å begrense innblandingsgrunnlaget for sei i ferskfiskordninga til én grunnkvote. Videre har Fiskarlaget lagt til grunn at det må være reell valgfrihet om hvilke grunnkvoter som skal utløse ferskfiskbonus. Det er videre beklagelig at Fiskarlaget ikke har fått gjennomslag for hverken å dele ferskfiskbonusen slik Landsstyret har foreslått, eller at kun en grunnkvote skal kunne utløse bonus. Det forutsettes at arbeidet med å få på plass reguleringsendringen videreføres.