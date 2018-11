Produserer sild for lager

Neste års kvoteøkning på sild gjør at markedet er avventende.

Ifølge Troms Folkeblad er daglig leder Oddgeir Simonsen ved Nergårds pelagiske anlegg i Senjahopen godt fornøyd med sesongen så langt.

– Tilgangen på råstoff er upåklagelig. Det fiskes godt både vest i havet og nord for oss, så vi velger de båtene vi skal ha, sier Simonsen til avisa.

Men markedet er ikke det beste, og derfor produseres mesteparten av silda i Senjahopen for lager, slik også en del andre produsenter gjør for tida.

– Markedet har ikke «satt seg», og en av årsakene er at det hersker en viss uro over kvoteøkningen neste år, som vil utgjøre nesten 50 prosent. Det gjør at kundene venter å få tak i billigere varer over nyttår, sier Simonsen til Troms Folkeblad.