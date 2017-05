Prøveklut for førerløse biler

Førerløse trailere til transport av fisk kan være nærmere enn du tror. E8 mellom Skibotn og Kolari i Finland skal bli en såkalt intelligent vei som åpner for utprøving av førerløse biler.

Foto: Øystein Ingilæ

Torsdag og fredag samler Statens vegvesen teknologer, trendforskere, og ikke minst en rekke norske og finske samferdselstopper, for å gjøre E8 fra Skibotn i Norge til Kolari i Finland til en intelligent veg, skriver Våre Veger.

- På en intelligent veg gjør teknologien det etter hvert mulig for bilen og vegen å kommunisere med hverandre. Det mest omtalte eksemplet er selvkjørende biler, og det blir et av flere tema på konferansen, sier prosjektleder Gunn Sissel Dobakk.

Sjømat sentralt

Våre Veger skriver at noe raskere enn selvkjørende biler, kan teknologien som går under fellesbetegnelsen intelligente transportsystemer (ITS) bidra til bedre framkommelighet, fordi denne krevende vintervegen blir strødd og brøytet med riktig metode til riktig tid. Eksempler på ITS-teknologi er sanntidsinformasjon om vær, føreforhold og trafikkuhell, automatisk skanning av kjøretøyets bremser og varsel om hinder i vegbanen.

- Når vi får sanntidsinformasjon om vær og føreforhold, blir det enklere å sette inn de riktige tiltakene tidlig nok. I sin tur bidrar det til at denne viktige transportkorridoren, ikke minst for norsk sjømat, blir tryggere og mer effektiv, sier Dobakk.

Derfor er også nordnorske sjømateksportører med på konferansen, sammen med reiselivsselskap og andre som bruker denne vegen flittig.