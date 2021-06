– Pukkellaksen må behandles som rømt laks og fiskes ut

Ute på kysten og i fjordene i Troms og Finnmark er det nå et betydelig innslag av pukkellaks i sjølaksefisket. Problemene meldes fra mange områder, og det er nå

snakk om en direkte «invasjon av pukkellaks» i områdene i Nord-Norge.

Bivdu ser med stor bekymring på innblandinga av denne uønska laksearten i fiske etter laks i sjøen, for etter alle solemerker vil denne laksearten spre seg til alle våre unike lakseførende vassdrag utover sensommeren og høsten. Dette gjelder også Tanafjorden og Tanaelva, der det i år er innført forbud mot fiske etter Tanalaks for å bygge opp laksebestanden.

Bivdu mener at et innsig av pukkellaks til de områdene det nå er forbud mot sjølaksefiske i Finnmark, vil være til stor skade for både sjølaksefiske og elvefiske. Selv om Bivdu er uenig i Statens forvaltningspraksis i sjølaksefiske, kan Bivdu ikke se at en vellykka gyting av pukkellaks i våre vassdrag vil gagne en samlet laksenæringa, men heller være en trussel for alle parter.

Bivdu ber derfor om at det straks iverksettes tiltak for utfisking av pukkellaks i sjøen, slik det også er praksis for ved rømming av laks fra oppdrettsnæringa, der en tar alle nødvendige virkemidlene i bruk for å begrense spredning av rømt oppdrettslaks. Fiskerne observer nå at pukkellaksen vandrer i store og tette stimer og er ut fra dette lett å nedfiske i sjøen. Det rapporteres også om at pukkellaks gjerne vandrer sammen med og beiter på småsei, og ikke blander seg med vanlig laks.

Bivdu ber derfor om at helgefredninga av kil-notfiske oppheves i de fjordene som er berørt. Bivdu ber også om at det gis tillates for lokale fiskere å benytte kastenot (landnot) til fiske på pukkellaks når denne observeres. Bivdu ønsker også at Statens Naturoppsyn (SNO) og andre kontrollorgan er med på denne dugnaden og bidrar positivt til at en sammen kan forhindre at pukkellaksen fritt kan vandre opp i elvene.

Bivdu ber om en snarlig tilbakemelding slik at de uønska effektene av pukkellaksen i våre fjorder og vassdrag kan unngås eller bli så liten og begrensa som mulig. Dette til beste for alle våre laksestammer.