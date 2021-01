Purrer på departementet

Norges Fiskarlag lurer på hvor det blir av de bebudede endringene i utøvelsesforskriften. Nå blir departementet purret.

- Revisjonen av forskriften har dratt ut i tid og det er derfor et helt nødvendige innspill vi nå kommer med, skriver landsstyret i Fiskarlaget.

«Norges Fiskarlag viser til det pågående arbeidet med forenkling av regelverket for utøvelsen av fisket og forslag til nye forskrifter i den forbindelse. Norges Fiskarlag har i flere runder siden i fjor sommer etterlyst departementets framdrift og oppfølging i denne saken, og vi mottok i fjor høst informasjon fra departementet om at det er behov for å foreta en ny høringsrunde av saken», heter det i mandagens vedtak, som fortsetter:

- Fiskarlaget er usikker på årsaken til at saken må undergis en ny høringsrunde, men vi oppfatter også at arbeidet med den nye høringsrunden er forsinket. Etter Fiskarlagets vurdering vil dette i praksis innebære at en ny/revidert utøvelsesforskrift tidligst kan tre i kraft høsten i 2021. Norges Fiskarlag har tidligere spilt inn flere behov for endringer i enkelte bestemmelser i utøvelsesforskriften.

Laget mener deler av revisjonen allerede er foreldet:

- Siden prosessen har dratt ut i tid har det også dukket opp nye behov for endringer som ikke tidligere har vært spilt inn. Disse har ligget i bero i påvente av en ny revidert forskrift, da myndighetene har signalisert at de først ønsker å få på plass den reviderte forskriften før de vurderer behov for justeringer av enkeltbestemmelser.

- Fiskarlaget mener på denne bakgrunn at det er enkelte bestemmelser i utøvelsesforskriften vi ikke kan vente lenger med å få vurdert endringer i.

