Råfisklaget bør vite at lik behandling av ulike saker er ulikebehandling

Råfisklaget er et samvirkeforetak som driver for og med norske fiskere. Det er videre et faktum at Råfisklaget utfører en mer avgrenset tjeneste for utenlandske landinger enn det som tilfellet er for de norske.

Sjømat Norge bestrider ikke at Stortinget gjennom fiskesalgslagsloven har gitt Råfisklaget og andre salgslag en rett til å avgiftsbelegge import av råstoff.

Vi har pekt på at Råfisklaget pålegger norsk industri en avgift ved import av råstoff som ikke står i stil med de tjenester laget yter, hverken ved den konkrete landing eller i sitt virke ellers. Dette er ikke likebehandling. Dette vet Svein Ove Haugland, derfor trekker han inn fullstendig irrelevant argumentasjon om forskjeller i pris på norsk og utenlandsk råstoff, fraktpriser og sosiale forhold om bord i båtene.

Ingen må være i tvil om at Råfisklaget ikke frivillig sier fra seg lett-tjente inntekter. Det Sjømat Norge etterlyser er politikere som har mot og innsikt til å gå inn det ubalanserte forholdet i førstehåndsomsetningen som fiskesalgslagsloven åpner for. I dette tilfellet avgrenset til lagsavgift. I praksis pålegges industrien å betale en "importavgift" når det innføres råstoff fra utenlandske fartøy. Dette til tross for at Norge både i WTO og EØS har forpliktet seg til å ikke pålegge importtoll på fisk og fiskeprodukter. Inntektene fra denne avgiften går uavkortet til finansiering av de fiskereide fiskesalgslagene.