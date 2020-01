Råfisklaget nådde rekordmålet

Med innspurten før nyttår nådde Råfisklaget målet om å passere 13 milliarder i årsomsetning.

- Dette er ny rekord og er den høyeste registrerte verdien noensinne i fiskesalgslagets historie, konstaterer en lykkelig råfisklagsdirektør Svein Ove Haugland.

I en pressemelding skriver Råfisklaget at den samlede verdien på omsetningen av torsk, hyse, sei, skalldyr og annet i Råfisklagets distrikt er 300 millioner kroner opp fra forrige toppnotering på 12,7 milliarder i 2018.

Det var hele 6.200 ulike fartøy som sørget for mer enn 146.900 enkeltleveranser i Råfisklagets distrikt i 2019.

Torsk er den desidert viktigste enkeltarten, med en verdi på rundt 7,9 milliarder kroner i 2019.

– Et svært viktig forhold er at fiskeflåten som leverer i Råfisklagets distrikt består av små og mellomstore bedrifter som eies og drives lokalt. De legger igjen store verdier i sine lokalsamfunn og er med på å sørge for liv og røre langs hele kysten, sier administrerende direktør Svein Ove Haugland i pressemeldingen.