Rakett i dag eller i morgen

I dag eller i morgen sendes det opp en rakett fra Andøya Space Center. Dermed etableres det fareområde nordvest for Oksebåsen.

Andøya Space Center (ASC) opplyser at oppskytningen av en studentrakett vil skje en gang i perioden 08:00-18:00, med størst sannsynlighet for skudd etter 12:00 og før 15:00 en av de to aktuelle datoene.

Fareområdet er nordvest for Andøya/Oksebåsen definert som en sektor med origo i utskytningsrampens koordinater: N69°17,67’ - E16°01,18’. Rettvisende peiling: 290°-350°. Sektorens lenge: 5 nautiske mil.

Andøya Space Center ber maritim trafikk om å være oppmerksom på det annonserte fareområdet, og være behjelpelig med å holde området ledig i den korte perioden som er nødvendig for oppskytningen.

- Det oppfordres til å ta kontakt med ASC hvis man ønsker å transittere gjennom området, har bruk innenfor området eller ønsker å fiske på et bestemt sted innenfor perioden, heter det i medlinga fra Andøya Space Center. ASC har bemanning en time før annonsert tidsperiode for oppskytningen. Kontaktinfo er telefon 76 14 44 26 / 76 14 44 00, maritim kanal 16 / kanal 13 med kallesignal Andøya Space Center.