Rammes ikke av «turistreglene»

Utførsel av krabbe rammes ikke av de samme reglene som øvrig turistfisk.

Saken mot nordmannen som i helga ble stanset i tollen med 337 kilo frosne krabbecluster ved Polmak grensestasjon blir ikke straffeforfulgt etter reglene om utførsel av fisk.

- Krabben omfattes av et annet regelverk, for dette er ikke definert på samme måten som privatfanget fisk som føres ut av landet. Krabben havner i kategorien «andre varer» og det er verdigrensen på lasten som definerer om dette er ulovlig eller ikke, sier kontrollsjef i Tollregion nord, Tom Olsen.

Deklarasjonsbrudd

Dermed er den tollmessige siden av saken å betrakte som utførsel av hvilken som helst annen vare, og der er grensen for tollfri utførsel 5000 kroner. Har man med seg varer for mer enn dette må de deklareres.

- Vi snakker her om et reint deklarasjonsbrudd, sier Olsen til Kyst og Fjord.

Politisak

Hvilke konsekvenser saken får for den 51 år gamle nordmannen som hadde med seg krabben er tidlig å si. Under alle omstendigheter er verdien på beslaget så stor at saken blir anmeldt og oversendt politiet.

- Vi gjør med denne saken som med alle andre overtredelser; vi skriver en rapport som går til politiet. Og så ender det som regel med en bot og inndragning av varene. Dette er under alle omstendigheter for stort til å avgjøres ved et forenklet forelegg, det må anmeldes til politiet, sier Olsen.

Anmeldelsen er ennå ikke levert, men Olsen regner med det skjer over helga.

Flere lovbrudd

- Men dette handler jo også om lovbrudd ut over smuglerforsøket?

- Ja, dette er jo en serie av lovbrudd, alt fra at de setter ut teiner de ikke har lov å ha i sjøen. Vi har et tverretatlig samarbeid som skal følge opp saker som har interesse for andre etater. Denne saken har nok også interesse for andre etater, blant annet Fiskeridirektoratet.

Svartkrabbe

Olsen sier mannens forklaring til tollerne som foretok beslaget, tyder på at dette er ulovlig fisket krabbe.

- Det er klarlagt at dette er svartfisket krabbe. Denne krabben er ikke fisket i henhold til reglene for krabbefiske. Jeg forstår det slik at det var han selv som hadde fisket krabben. Han valgte å krysse over til Finland for å spare tid, lasten skulle til en adresse på Vestlandet, sier kontrollsjef Tom Olsen.

Direktoratet vet ikke hva de vil gjøre

Avdelingsleder ved Fiskeridirektoratets kontrollseksjon i nord, Ton Ola Rudi kan ikke forskuttere hvordan de vil forholde seg til saken videre.

- Per nå er dette en tollsak. Den er jo også ganske fersk også, så vi har ikke fått sett på den. Vi har jo rent generelt et samarbeid med andre etater, men foreløpig er vi ikke involvert i saken.