Rapport: Havvind kan gi 8.600 nye jobber i nord

– En stor norsk havvind-industri kan gi 50.000 nye jobber, 80 milliarder i årlig verdiskaping og 100 milliarder i årlig eksportverdi fra kraftsalg og kraft til ny fastlandsindustri. En utbygging på 50 GW kan gi en eksportverdi av kraftsalg på 100 milliarder kroner i 2050 – like mye som eksportinntektene fra sjømatnæringen gir oss nå.

Det skriver selskapet Vårgrønn AS i en fersk, og svært så optimistisk, rapport. Tallene kommer fra en samfunnsøkonomisk analyse utført av THEMA Consulting Group på vegne av Agder Energi og Vårgrønn, som har inngått samarbeid for å bygge havvindpark i Sørlige Nordsjø II.

Vil bygge ut i Nordsjøen

Analysen kommer kort tid etter at stortingsmeldingen «Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser» ble presentert, med mål om å bygge en ny grønn industri og norske arbeidsplasser:

– Det er positivt at regjeringen ser det langsiktige potensialet for en stor norsk havvindindustri. Verden satser på havvind, Europa satser på å skape en grønn økonomi og Norge er velsignet med store og attraktive arealer for kraftproduksjon på sokkelen. Med nærhet til det europeiske kraftmarkedet, grunne havdybder, gode vindforhold, og gode muligheter for sameksistens med andre næringer, er deler av Nordsjøen svært velegnet for storskala havvindutbygging. Med det riktige rammeverket, er det realistisk med 50 GW havvind på norsk sokkel, sier Agder Energi-sjef Steffen Syvertsen.

Vil tilsvare sjømateksporten

50 GW tilsvarer en årlig kraftproduksjon på 200 TWh, altså større enn den samlede norske kraftproduksjonen i rekordåret 2020, da det ble produsert 154,2 TWh fra vannkraftanlegg og vindkraftanlegg på land.

– Norge vil dermed ha mer enn nok kraft til fremtidens fastlandsindustri, som gjør at vi også kan tjene penger på eksport. En utbygging på 50 GW kan gi en eksportverdi av kraftsalg på 100 milliarder kroner i 2050 – like mye som eksportinntektene fra sjømatnæringen gir oss nå, sier Syvertsen.