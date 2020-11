Rapport: Tang og tare kan bli lønnsom framtidsnæring

Tang og tare kan bli en ny og lønnsom havnæring i Norge, men produksjonen er foreløpig på forsøksstadiet. De store mulighetene kommer først med større anlegg lenger til havs.

Det melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Som tidligere meldt i Kyst og Fjord er det flere norske aktører som både dyrker tare for konsum og som utvikler tare som matprodukter. I følge en ny rapport skrevet i samarbeid med SINTEF og NMBU, gjenstår fortsatt mye forskning på området.

Norge har rette forutsetninger

Behovet for bærekraftig matproduksjon og tiltak mot klimaendringer har de siste årene ført til økt interesse for dyrking av tare og andre makroalger. Algene har kjemiske egenskaper som gjør at de kan brukes som råstoff i alt fra mat og fôr til emballasje. I tillegg binder de CO2 mens de vokser.

Rapporten viser at Norge har de rette forutsetninger for algedyrking i form av gode naturlige dyrkingsforhold til havs, og kompetanse i industri og forvaltning på land.

– Arbeidet med rapporten viste oss at Norge har potensial for å bli en ledende aktør innen produksjon og bruk av makroalger. Men i et marked som fortsatt er på forsøksstadiet har vi pekt på behov for å utvikle både dyrkingsteknologi, produkter og markeder med lønnsomhet i Norge, sier forsker Kjell Magnus Norderhaug ved HI.

Det er også nødvendig å øke kunnskapen om miljøeffekter og hvordan en ny havnæring kan etableres på en måte som ikke har uakseptable miljøeffekter, understreker havforskeren.

Tare til Dagros?

I dag dyrkes det omtrent 111 tonn sukkertare og butare i Norge, det meste i Vestland, Nordland og Trøndelag. Til sammenligning er den globale produksjonen 32 millioner tonn makroalger, nesten alt i Asia, der bruk av makroalger har lange tradisjoner i mange land (se faktaboks).

Ett av områdene rapporten peker på som en mulighet til å skalere opp produksjonen betydelig i Norge, er bruk av tare i fôr til husdyr. Både NMBU og HI har pågående forskningsprosjekt på hvordan dette kan gjøres.

Tangmjøl har en lang historie som fôrtilskudd i Norge, og ble brukt frem til 80-tallet. Nye metoder for å utnytte tare i fôrprodukter både til landbruk og havbruk, gjør at algene nå kan få sitt «comeback» – med flere fordeler både for dyra og de som spiser dem.

– Tare inneholder en rekke mineraler, vitaminer, antioksidanter og andre bioaktive stoffer som kan ha positive effekter på kjøttkvalitet. Tare har også et høgt innhold av organisk jod og kan derfor være en effektiv metode for å øke innholdet av jod i kjøttprodukter, sier dekan Kari Kolstad ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), heter det blant annet i rapporten.