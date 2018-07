Rapport fra 52.000 fisketurer

Fiskeridirektoratet har offentliggjort den første rapporten over hvor mye fisk turister ved de registrerte fiskecampene har fanget.

Foto: Erik Jenssen

Ordningen for registrering av fangst i turistfiske er frivillig, men gulroten er at turister som er gjest ved et registrert anlegg har anledning til å føre ut 20 kilo renskåret fisk, mot 10 kilo dersom man fisker ved et ikke-registrert anlegg.

Det er turistene selv som melder inn fangster, og det er artene torsk, sei, steinbit, kveite og uer som blir registrert. Registreringen er individbasert, og per 15. juli er det registrert følgende fiske:

377.976 torsk

323.498 sei

8.330 steinbit

9.191 uer

5.136 kveite

Turistene er også bedt om å oppgi hvor mye fisk de slipper ut igjen i tillegg til det som blir ført til land. For torsk er utslippsprosenten 36, for sei 37, for steinbit 16, uer 17, og for kveite hele 40 prosent.

Mens det samlede ilandføringstallet for alle arter er 724.122 fisker, er tallet for sluppet fisk 413.788. Til sammen utgjør dette 1.137.910 individer.

Fangstene fordeler seg på i alt 52.494 turer, noe som innebærer at det er tatt 21 fisker i snitt per tur.

Det er region Midt som er størst, med totalt 250.000 individer, mens Nordland er nummer to med 186.000, og Nord på tredje med 165.000 fisk.

Her er lenke til en daglig oppdatert oversikt.

Rapporten over viser en statistisk oversikt over fangstrapporteringen fra turistfisket i 2018. Denne oversikten må ses i lys av at bedriftene ikke trenger rapportere hver dag, men må rapportere minst en gang per måned. Dette innebærer at det er et relativt stort etterslep på datatilfanget, noe som gir et feilaktig inntrykk av at fisket er på vei ned de siste ukene.