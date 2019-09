Raser mot flertall som ikke vil inndra kvotene

Bargiidbellodat (Arbeiderpartiet) tapte sitt forslag om å inndra kvotene fra trålere som ikke opprettholder leveringsplikten, da saken ble behandlet av Sametinget. - Utrolig skuffende, sier parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Ronny Wilhelmsen.

Han sier i en pressemelding at det er ensbetydende med at NSR ønsker å belønne trålerne, da de sammen med flertallet på Sametinget stemte mot Bargiidbellodats forslag.

Årlig fiskeribehandling

Under behandling av Sametingets årlige sak om fiskeri fremmet Bargiidbellodat (AP) forslag om å trekke inn trålkvoter fra trålere som ikke leverer fisken til de tilgodesette områdene, samt at de kvotene skulle fordeles på andre fartøygrupper som kan levere. Flertallet på Sametinget som består av NSR, Senterpartiet, Johtiidsamiid listtu og Åarjel-Saemiej Gïelh stemte mot dette forslaget.

- Vi ønsker ikke å belønne de som er med på å frata livsgrunnlaget langs kysten, sier Ronny Wilhelmsen.

Vil kun inndra halve kvoten

Flertallet på Sametinget vedtok i stedet Sametingsrådets innstilling som sier at trålere som ikke opprettholder leveringsforpliktelsene, kun skal måtte gi fra seg halvparten av kvoten sin.

- Jeg er utrolig skuffet over NSR og flertallet. Det er skremmende at flertallet ikke evner å se at de fortsatt lar storkapitalen styre fiskeriene ved å la trålerbaronene beholde halvparten av kvotene sine til tross for at de ikke skaper noe langs kysten, sier Wilhelmsen i meldingen.

- Unngår relevante saker

Under debattene i Sametingets plenum stilte Arbeiderpartiets sametingsgruppe også spørsmålstegn ved hvorfor Sametingsrådet i flere av de relevante sakene har valgt ikke å nevne temarapporten fra Norges institutt for menneskerettigheter (NIM) «Sjøsamenes rett til sjøfiske 2016».

- NIM konkluderer med at dagens lovverk ikke holder rettslig standard, og at sjøsamenes rett må sikres bedre i lovverket og bli tatt på alvor. Jeg stiller meg undrende til hvorfor man velger å utelate noe så vesentlig, sier Wilhelmsen videre.

- Kysten ranes

Wilhelmsen mener at dagens fiskeripolitikk ikke holder mål.

- Ranet av kysten må stoppe nå, og vi kan ikke fortsette å la trålerne fryse ned fisken ombord og sende den rett ut av landet, sier Ronny Wilhelmsen.