Raser mot sel-vedtaket

Rederiene som fikk avslag på støtte, er mildt sagt misfornøyde med årets støttevedtak. En av dem planlegger å delta med to skuter, selv uten tilskudd.

Da fristen for å søke støtte til selfangstsesongen 2017 gikk ut 6. mars hadde fire aktører med til sammen seks skuter søkt om å bli tilgodesett av den totale potten på 2,5 millioner kroner:

«Havsel» - Fjord Havsel AS

«Saga» - Norse Marin AS

«Ottar» - Norse Marin AS

«Kvitungen» - Arctic Polar Management AS

«Meridian» - Kvitbjørn AS

«Bjørkhaug» - Bjørkhaug Maritim AS.

Ulønnsomt å dele

Direktoratet sendte fredag 17. mars ut vedtaket om at årets tilskudd gis til bare én båt og ett landanlegg; «Havsel» og «Polargodt». Begrunnelsen lyder:

«Vår vurdering er at søknad som er innvilget er kommet lengre med hensyn til produktspekter, markedsapparat, kommersialisering og uthenting av verdier fra fangsten. Mottaksdelen av søknaden som er innvilget har blant annet et bredt produktspekter og videre en veletablert nettbutikk, distribusjonsnett via detaljhandel og spesialbutikker, og de fremlegger også konkrete planer for ytterligere produktutvikling og nye markedsaktiviteter.»

Direktoratet skriver i sitt vedtak at en oppdeling av tilskuddet til flere aktører ikke gi tilstrekkelig lønnsomhet til noen av aktørene, og at de derfor valgte å legge hele tilskuddet i ett konsept.

- Gir meg aldri

Det resonnementet er Karl Magnus Pettersen i Norse Marine AS rivende uenig i.

- Det er jo helt på tryne, de kan ikke drive en slik forskjellsbehandling. Dette kan ikke stå uimotsagt, og vi sender inn klage på denne beslutningen. Enten får de fordele støtten rettferdig på de båtene som går, eller så kan de la være å dele det ut. Slik de nå praktiserer dette, er det imot alle prinsipper.

- Men har de ikke et poeng i at det ikke vil være lønnsomt å dele opp støtten?

- Nei, det er jeg uenig i. De har vedtatt at det ikke er lønnsomt å drive selfangst, og det holder ikke. Vi skal for vår del gå uansett, men vi kommer til å kreve at vi får vår andel. Det gir jeg meg aldri på, de kan ikke holde på med det svineriet her lenger, sier Pettersen.

Utnytte hele dyret

Han sier Norse Marin nå er i sluttfasen med klargjøring av båtene «Ottar» og «Saga» som skal drive samfangst med et samlet mannskap på 16- 17 personer.

- Vi har gjort våre beslutninger om investeringer før det ble bevilget tilskudd. Vi satser på en utnyttelse av hele dyret med flåelinjer og god råstoffhåndtering om bord, og deretter utnyttelse av resten av dyret på land til skinn, mel og olje. Det er gjennom å utnytte hele dyret vi kan oppnå lønnsomhet i dette, sier Pettersen.

Slett ikke død

Han mener næringa må ta et vesentlig løft på råstoffhåndteringa hvis den skal ta ut potensialet i forbrukermarkedet.

- Ta for eksempel kjøtthåndteringa, der man bare bryter alt i salttønner - og et salg der vi står og graver i tønner på kaia mens Mattilsynet ser en annen veg. Det der må vi bort fra, vi får aldri bygget noen industri av å holde på sånn. Dette må inn i ordnede forhold med profesjonelt salgsapparat. For vår del satser vi på frysing av kjøttet, og har inngått en avtale med en stor grossist på Østlandet, og lokalt med Eide Handel på Kvaløya. Vi må utvikle oss i takt med samfunnet for øvrig.

- Så denne næringa er langt fra død?

- Nei. «Den siste selfangeren» er ennå ikke født, sier Pettersen med henvisning til en viss kinofilm som har vekket begeistring ute hos kinopublikumet, men irritasjon internt i ei næring som føler at ryktene om deres død er betydelig overdrevet.

Forbannet

Også Bengt Are Korneliussen i rederiet Kvitbjørn anker avslaget.

- Når det er det konseptet som gir minst verdiskapning som får tilskuddet, er det noe som er helt riv ruskende galt. Jeg er forbannet, for det konseptet som nå er valgt representerer ikke noe nytt kontra det vi leverte, sier Korneliussen.

Hans rederi planla mel- og olje-produksjon i samarbeid med Karl Angelsen, enten i en ombordmontert fabrikk eller hos testfabrikken til Nofima i Kaldfjorden på Kvaløya.

Angelsen mener det er synd at ikke myndighetene ville sette penger inn i prosjekter som kunne tatt næringa videre.

- Hvis det var jeg som satt på pengesekken og ville bidra til å skape ei subsidiefri næring, så ville jeg heller ha satset på noe nytt og spennende som kunne brakt næringa videre, sier Angelsen.