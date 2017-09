Raseri etter gruve-ja

At direktøren for Finnmarkseiendommen (Fefo) anbefaler gruvedrift i Kvalsund, har fått blant annet Bivdi til å se rødt.

– Å velge og sette til side Sametingets, og ikke minst vår holdning i saken er tragikomisk, tordner leder Torulf Olsen i den samiske fiskeriorganisasjonen Bivdi, overfor NRK.

Spesielt provoserende mener Olsen det er at Fefo-direktør Jan Olli argumenterer med sjøsamiske intereseser for ja til Nussir-prosjektet.

– Sjøsamisk næringsvirksomhet vil lide av at gruveavfall dumpes i sjø. Så når han tar til ordet for at de sjøsamiske interessene har alt å vinne på dette, da er provokasjonen stor.

Olsen mener direktøren her bedriver politikk, og at det gjør ham uegnet til jobben.

– Her må arbeidsgiverne, Sametinget og Finnmark fylkeskommune, kalle direktøren inn på teppet. Om han ser helt bort ifra flertallet i Finnmarks nei til Nussir, så er han ikke skikket til å være direktør, sier Olsen til NRK.

Fefo-direktør Jan Olli hevder på sin side at hans anbefaling er helt i tråd med Finnmarksloven.

– Om det skal være mulig for at samisk kultur og språk å overleve i Kvalsund, så må man ha bosetting her. Vi skjønner innsigelsene, men vi må se på helheten i det, og veie alle interessene opp mot hverandre, sier Olli til NRK.