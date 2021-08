- Rasisme gjør at Norge slipper billigere unna hvalfangstkritikken enn Japan

Tjekkisk forsker mener det ligger en åpenbar, men ubehagelig forklaring bak den ujevne fordelingen av internasjonal kritikk mot hvalfangsten.

– Jeg hadde ærlig talt håpet å finne noe annet enn rasisme og kulturelle fremstillinger, men det ligger der hele tiden, sier Michal Kolmaš til forskning.no.

Kolmaš leder avdelingen for asiatiske studier på Metropolitan University i Praha, og har skrevet en vitenskapelig artikkel med tittelen «Why is Japan shamed for whaling more than Norway? International Society and its barbaric others»

Forskeren viser til at Norge og Japan har tatt livet av cirka like mange hvaler de siste 20 årene, men at oppmerksomheten og ikke minst reaksjonene mot Japan er langt hardere enn mot Norge. Han peker blant annet på at IWC i perioden 2001 til 2009 har fremmet åtte negative uttalelser mot Japan, men kun én mot Norge.

Han mener det ligger en rasistisk og historisk forklaring bak.

– Japansk kultur fremstilles ofte som ond og barbarisk. Japansk forskning fremstilles som dårlig. Norge spares stort sett for dette. Denne forskjellen kan tilskrives forskjellene i identitet mellom den euroamerikanske antihvalfangstleiren og Japan, mener forskeren.

Han beskriver en «oss mot dem»-tankegang der europeiske og amerikanske motstandere lager et bilde av Japan som barbarisk og usivilisert, mener Kolmaš

– Japansk kultur fremstilles ennå som grusom, og det er en mye sterkere tendens til at norsk forskning oppfattes som god og japansk som dårlig, irrelevant og full av feil, sier Michal Kolmaš til forskning.no.

Den norske kvalforskeren Tore Haug deler langt på veg oppfatning til den tjekkiske forskeren.

– Japan har jo vært hakkekyllinger i den internasjonale hvalfangstkommisjonen, IWC. De som er gode i engelsk, utnytter det til ytterste trevl. Det er litt kulturimperialisme. Japanerne har en annen kultur for hva de spiser og hvordan de spiser ting enn det vi har i Vesten, og det har også blitt brukt mot dem, sier han til forskning.no.