Rask 16-metring til trøndelagsselskap

KB Storm i Rørvik har nylig fått overlevert «KB Storm» fra Maritime Partner i Ålesund. Båten, som er en Alusafe 1500 LDV (Light Diving Vessel), er et hurtiggående fartøy skreddersydd for servicearbeid og dykking for havbruksnæringen.