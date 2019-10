Rasmussen forlater Primex

Daglig leder for nystartede Primex Norway på Myre forlater sin jobb til fordel for landbasert oppdrett.

– Vi er veldig glade for at Martin har takket ja til stillingen som øverste leder. Han var den klart mest kvalifiserte kandidaten. Til tross for sin unge alder har han vist imponerende handlekraft og kunnskap om bransjen, sier styreleder Roy Bernt Pettersen i Andfjord Salmon i ei pressemelding.

Rasmussen kom til Primex Myre under etableringen i 2017 fra jobben som fabrikksjef for Lerøys filétanlegg på Melbu.

– Andfjord Salmon har utviklet en framtidsrettet løsning som det er umulig å ikke bli begeistret av. Jeg ser fram til å bygge framtidens havbruk, i samarbeid med både lokalsamfunn, leverandører og dyktige og innovative medarbeidere, sier Rasmussen i pressemeldingen.

Primex har så langt ikke tjent penger, og kom ut av sitt første driftsår med hele 19 millioner kroner i minus.