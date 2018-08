Reagerer på blåkveitestopp

- Helt uholdbart. Tom Vegar Kiil reagerer kraftig på at blåkveitefisket stanser midt i en uværsperiode, når fortsatt flere hundre tonn gjenstår av kystflåtens kvote.

- Det gjenstår fortsatt over 600 tonn av blåkveitekvantumet som er avsatt til direktefiske. 356 tonn fra første periode og 273 tonn fra andre periode. Det vil kystflåten aldri klare å ta opp i løpet av de to gjenstående dagene før fisket stenges, sier Kiil og viser til Norges Råfisklags tallgrunnlag.

- Feil tallgrunnlag

Gro Gjeldsvik i Fiskeridirektoratet hevder imidlertid tallene på Råfisklagets side ikke gir hele bildet ettersom de kun summerer omsetningstallene i råfisklaget distrikt.

- Fiskeridirektoratets beregninger viser at det er tatt 7.425 tonn – av totalkvoten på 7.750 tonn. Dermed gjenstår det kun 325 tonn, sier Gjeldsvik til Kyst og Fjord.

Omsetningssjef Willy Godtlibsen i Norges Råfisklag bekrefter at deres tall kan sprike med Fiskeridirektoratets egne tall, ettersom de ikke har med fangst som er levert gjennom Surofi i sør. Han framholder at det derfor alltid vil være en liten forskjell på tallene.

Hindres av været

Kiil frykter likevel at det blir mye gjenstående når det er meldt dårlig vær langs eggakanten hvor hovedfisket pågår

- Det samme skjedde i første periode. Da ble stansen satt midt i en uværsperiode og det ble stående igjen betydelige mengder av kvoten.

Totalt var det i år avsatt 8.019 tonn blåkveite i direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde. Av dette ble 269 tonn avsatt til bifangst. Dermed hadde kystflåten 7.750 tonn i direktefisket.