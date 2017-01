Reagerer på færøysk sildeuttak

Fiskebåt-direktør Audun Maråk reagerer sterkt på at Færøyene nå øker sine silde- og kolmulekvoter til en størrelse som kolliderer med all vitenskapelige data.

Foto: Scanfishphoto

Færøyene har fastsatt en kvote på 125 597 tonn for norsk vårgytende sild. Det tilsvarer et uttak på 19,4 prosent av totalkvoten. Også for kolmule er det lagt opp til en stor økning i uttaket. Dette skjer i strid med vitskapelige data, skriver Fiskebåt.

Kraftig innhogg

Økningen for norsk vårgytende sild er på 92 000 tonn, i forhold til det som Færøyane historisk har hatt kvote til å ta ut. Historisk har Færøyene tatt ut 5,16 prosent av totalkvoten som er på 646 075 tonn for 2017.

For kolmule er det fastsett et uttak på 476 902 tonn for 2017. Det utgjør 35,5 prosent av totalkvoten som er på 1 342 330 tonn for 2017.

Ikke bærekraftig

Sildebestanden har vært økende de siste årene, men Norge stiller seg likevel undrende til den kraftige økningen på kvotestørrelsen som Færøyene skal ta ut.

- Når Færøyene tar ut så mye mer enn de tidligare har gjort, er det et svært dårlig bidrag med tanke på å finne fram til en langsiktig forvaltning av de pelagiske bestandene, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.

- Færøyene sin oppførsel er heller ikke forankret i vitenskapelige data, snarere tvert om, fastslår Fiskebåt-direktøren.

Avtale uten enighet om fordeling

I oktober var det for første gang på to år oppnådd enighet om totalkvoten for sild og kolmule i forhandlingar mellom Norge, Island, Færøyene, Russland og EU. Partene var også enige om en langsiktig plan for forvaltningen av kolmule, og at fastsettelsen av kvoter skal følge rådet fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES).

Men partene greide ikke å bli enige om fordelingen av kvotene mellom de forskjellige landene.