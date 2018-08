Reagerer på småfiskfangst

Mannskap om bord på fartøy som har avsluttet fisket ved Bjørnøya, reagerer kraftig på mengden med småfisk som er tatt, og frykter det kan gå på fiskebestanden løs.

Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

- Det er trasig at vi skal være nødt til å drive fangst på så liten fisk. Vi dreper jo ned det vi skal leve av i fremtida, sier en fisker som deltok under årets sesong ved Bjørnøya.

Stor innblanding av undermålsfisk

Råfisklagets offentlige landingsopplysninger fra fisket ved Bjørnøya forteller at enkelte har levert betydelige mengder småfisk. Etter at en inspeksjon utført i slutten av juli avdekket stor innblanding av undermåls torsk over tre hal, stengte direktoratet 7. august fisket på et felt øst for Bjørnøya. Minstemålet er 44 centimeter, og innslaget av undermåls fisk i de kontrollerte halene varierte ifølge Fiskeridirektoratets rapport fra 10,8 til 34,8 prosent.

Etter dette vedtaket beveget fisket seg nordøst mot Hopen, fortsatt med store innslag av småfisk.

Tonnevis av kilosfisk

En av båtene som i midten av august leverte 35 tonn torsk sløyd uten hode, hadde 19 tonn under 1 kilo. Samme båt leverte 55 tonn bukskåret hyse, der 32 tonn var under 0,8 kg.

En annen båt leverte en fangst med 36 tonn torsk sløyd med hode, der 15 tonn besto av fisk under 1,3 kilo.

En tredje båt leverte 40 tonn torsk sløyd med hode, hvor 13 tonn var fisk under 1,3 kilo.

Omregningsfaktoren for sløyd torsk med hode er 1,2 mens sløyd uten hode er 1,5.

