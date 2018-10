Redd frossenfisken tar luven av kystsamfunnene

Steinar Eliassen i Norfra mener fryseterminalene i Tromsø er ødeleggende for fiskeribransjen.

Foto: Erik Jenssen

Det er til iTromso.no at Steinar Eliassen kommer med dette hjertesukket. Han mener at de to fryseterminalene i Tromsø ikke er til det gode hverken for kystamfunnen i Nord-Norge eller verdiskapningen som mer fersk fisk kan skape.

De siste tallene viser at Tromsø er desidert størst på mottak av fisk i landet. Dette takket være fryseterminalene. Det er dette direktøren i Norfra Steinar Eliassen nå kommenterer med en viss bekymring. Til iTromso.no sier han at den minste fiskeflåten gir de største lokale ringvirkningene.

- Ser man på regnskapene til de to store fryseterminalene i Tromsø, så betalte de ut 22 millioner kroner i lønn i fjor. Det er knapt ni øre per kilo frossenfisk, kontra fire-fem kroner for ferskfisk som kystflåten leverer

Det er spesielt Lerøy Eliassen nevner i artikkelen i Tromsavisa. Han mener selskapet bryter med Havressurslovens intensjon og bokstav.

- Formålet med loven, som ble vedtatt av et enstemmig storting i 2008, er å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. Hvis du legger igjen bare ni øre i form av lønninger per kilo fisk, er du ikke med på å opprettholde bo- og sysselsetting, sier han til avisa.

Eliassen får støtte av Kaiformann Per-Arvid Hanssen ved Lorentzen Fisk på Brensholmen. Han nevner imidlertid ikke navn på hvem han mener profitterer på frossenfisken..

Lerøy svarer opp Eliassen gjennom Vebjørn Barstad, konsernsjef for hvitfisk.

- Lerøy er selskapet som bearbeider mest hvitfisk i volum i Norge, også med de mest avanserte sluttproduktene for butikk, sier han videre til Itomso.