Redder jula for flere hundre

For Båtsfjord vil forlengelsen av ferskfiskordningen få stor betydning selv forlengelsen ikke varer lengre enn til 6. desember. – Vi hadde selvsagt håpet fram til jul, men dette er likevel bra, sier ordfører Ronald Wærnes.

Sammen med Båtsfjord Handelstands Fiskerigruppe, Arena Fish 365 og NNN, har ordføreren sendt ut en felles pressemelding, der de utrykker taknemmelighet for beslutningen.

Unngår permitteringer

- Vi er svært fornøyd og takknemlig for at Fiskeri- og sjømatminister Ingebrigtsen nå har lyttet til oss når det gjelder Ferskfiskordningen. Nå har man sørget for å unngå permitteringer av flere hundre ansatte før jul, og fiskere og foredlingsbedrifter kan holde hjulene i gang, forhåpentligvis ut året. Vi skulle selvsagt ønsket oss at ordningen hadde blitt forlenget til 15. desember, men dette er uansett veldig bra, heter det i meldingen.

- Viktig signal

Ordfører Ronald Værnes sier til Kyst og Fjord at beslutningen også er et viktig signal fra regjeringen, noe de også har uttrykket i fellesmeldingen.

- Det er også gledelig for oss å registrere de tydelige signalene som nå gis i forhold til at man vil se på hvordan denne fantastiske ordningen kan bidra til mer forutsigbarhet fremover i tid. Vi både håper og tror at man vil ta grep allerede for neste år, med å starte opp ordningen senere, og sørge for at et tilstrekkelig kvantum kommer på plass. Dette er helt i tråd med ikke bare våre anbefalinger, men noe som også står svært tydelig beskrevet i Riksrevisjonens rapport.

Berømmer Strifeldt

Samtidig vil de berømme stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt og poengterer at han har hatt en tett dialog med industrien og stått på i denne saken.

Dermed vil de kunne klare å holde hjulene i gang både på sjø og land fremover mot jul.