Reddet etter dramatisk forlis

Reketråleren «Synne» forliste i ettermiddag fem sjømil vest av Hirtshals. Mannskapet på to ble berget av en dansk redningsbåt. Men tråleren hadde allerede sunket helt da redningen nådde fram.

Tråleren som er hjemmehørende i Agder var på vei fra den danske fiskeribyen Hirtshals da den begynte å ta inn vann. De to fiskerne fikk sendt ut mayday, før de gikk i redningsflåten. Dansk redningsetater rykket ut med både båter og helikopter. Men da den første redningsbåten nådde havariområdet var tråleren sunket. Mannskapet var heldigvis i trygghet ombord i redningsflåten og ble tatt om bord og fraktet til Hirtshals, skriver fiskeriforum.dk.

Ifølge det danske fiskerinettstedet er omstendighetene rundt forliset ennå ikke kjent, ettersom forliset skjedde rundt klokken 15.30 fredag ettermiddag.

Etter at de to fiskerne var fraktet inn til Hirtshals ble de tatt videre til sykehus for en undersøkelse. Ifølge øyenvitner virket de imidlertid å være i god form, selv om de var sterkt preget av dramaet.

Ifølge fiskeriforum.dk hadde «synne» nylig avsluttet et lengre verkstedopphold i Hirtshals hvor reketråleren var blitt reparert og ombygget til nye eiere som akkurat hadde overtatt båten.