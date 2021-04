Reder dømt til å betale 3,2 millioner etter brann

Det har gått fire år siden snøkrabbebåten «Arctic Wolf» begynte å brenne under et opphold på Havøysund Patentslipp i 2017. Båteier er dømt til å betale verftet for arbeid på båten før og etter brannen, kaileie og diverse annet.