Redningsaksjon etter grunnstøting utenfor Hammerfest

En mann ble funnet i live etter at fiskebåten hans grunnstøtte vest for Seiland utenfor Hammerfest.

Det melder ifinnmark.no.

Reddet av Sea King

Klokka 23:35 lørdag fikk nødetatene melding om at en båt med en person om bord hadde gått på grunn vest for Seiland i Hammerfest. Det ble satt i gang redningsaksjon etter personen, opplyser politiet. Vedkommende ble funnet av redningshelikopter klokka 00:50, og ble tatt med til Hammerfest. Redningslederen sier til NTB at de ikke er sikre på hva som har skjedd, men mannen var alene om bord i en liten fiskebåt som havarerte.

– En halv time etter midnatt ble en mann funnet på land på sørsiden av Bårdfjorden på Seiland. Der er det verken hus eller folk, men mannen var i god behold, forteller vakthavende redningsleder Jakob Carlsen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Politiet etterforsker

Det skal ha vært en annen båt i området som meldte fra om forliset, etter å ha hørt en svak melding over radioen som de oppfattet som et nødanrop. Det er ikke kjent om båten sank etter grunnstøtingen. Han skal ha klart å ta seg på land i nærheten av stedet der grunnstøtingen skjedde, og ble plukket opp derfra. Han var alene i båten. Politiet etterforsker saken.