Redningsaksjonen over, søker nå etter antatt omkommet

Søket etter den savnede etter båtvelten ved Lurøy har nå gått over til et søk etter antatt omkommet.

Hovedredningssentralen for Nord-Norge skriver i en pressemelding at Redningstjenesten avsluttet sitt søk klokken 15:00 i dag. Det ble fredag satt i verk en omfattende aksjon etter at en arbeidsbåt fra selskapet Lovundlaks med to personer ombord kullseilte.

En person ble raskt reddet ombord i en annen båt, mens det har vært søkt etter den andre siden fredag ettermidddag.

- Det har vært et omfattende søk under svært dårlige forhold, både på sjø og på land og fra lufta. Det har vært svært sterk vind, dårlig sikt og mye sjø. Et 30-talls fartøyer, fra åpne private båter, ambulansebåter og redningsskøyta Odd Fellow III til ferger og hurtigbåter som gikk ut av rute med passasjerer ombord deltok, skriver HRS i pressemeldingen.

På land ble det gjennomført strandsøk med frivillige mannskaper, Røde Kors Hjelpekorps Rana, Norsk Folkehjelp Sanitet Rana og Sivilforsvarets Fredsinnsatsgruppe Rana under ledelse av Lokal redningssentral Nordland og lokalt politi.

Ambulansehelikopter og Sea King har gjennomført flere søk fra lufta.

- Hovedredningssentralen Nord-Norge ønsker å takke hver især for den innsatsen de har gjort, avslutter HRS.