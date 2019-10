Redningsbasen blir lagt til Tromsø

Den nye redningsbasen blir lagt til Tromsø.

Regjeringen foreslår at det opprettes en ny redningshelikopterbase i Tromsø. Redningshelikopterberedskapen i Nord-Norge er ikke like god som ellers i landet, og regjeringen ønsker derfor å styrke denne. Innbyggerne i nord fortjener en like god redningstjeneste som innbyggerne i resten av landet har. Det tas sikte på at en ny base settes i drift i Tromsø i løpet av 2022. Justis- og beredskapsdepartementet vil i den forbindelse igangsette en anbudskonkurranse, skriver regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett.

Regjeringen foreslår å bevilge 61 millioner kroner i 2020 for å sikre at helikopterberedskapen i Nord-Norge ivaretas. Når Forsvarets bistand til politiet i form av helikopterstøtte ikke videreføres, foreslås det å iverksette en midlertidig ordning gjennom innleie av sivil helikopterkapasitet.

Ny redningshelikopterbase som er foreslått opprettet i Tromsø, foreslås også tilrettelagt slik at den dekker politiets spesielle behov og at dette inkluderer dagens beredskap på en time.

Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til å etablere HF-dekning i nordlige havområder opp til Nordpolen for å ivareta Norges ansvar for redningsberedskap i området. Dekningen skal etter planen etableres ved en base i Hammerfest og en på Svalbard. Hovedredningssentralene og kystradio-stasjonene vil når dekningen er etablert kunne ha tovegs-talekommunikasjon med nødstedte og redningsressurser i området, noe som er avgjørende for en effektiv redningsinnsats.