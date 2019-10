Redningshelikoptrene fortsatt forsinket

Statsbudsjettet bærer bud om at det siste nye redningshelikopteret blir innfaset i 2023.

Det er to år senere enn justisministeren sa i 2018. Da mente man at det første helikopteret skulle være i drift tidlig i 2019, og at det siste av de 16 nye AW101-heliene skulle være i tjeneste innen to år etter det.

17 år etter at innkjøpsbeslutningen ble tatt, står havnasjonen fortsatt uten ett eneste nytt redningshelikopter. Ifølge NTB skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett at det første nyhelikopteret blir satt i drift tidligst i første halvår neste år, og at det deretter vil ta minst to år før de resterende er i drift.

De aldrende Sea King-helikoptrene, som justiskomiteen på Stortinget alt i 2002 betegnet som svært gamle og krevde utfasing av, må dermed holdes i lufta til da, skriver NTB.

Norge har bestilt i alt 16 nye helikoptre til en total prislapp på 12,1 milliarder kroner.