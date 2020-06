Redningsselskapet får mer penger

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) kunne i dag overrekke en ekstrabevilgning på tre millioner kroner til Redningsselskapet.

De ekstra millionene skal brukes til ytterligere styrking av sikkerheten til sjøs, i det som ligger an til å bli tidenes båtsommer skriver redningsselskapet i en pressemelding.

Redningsselskapet har allerede fått en forsmak på hvor travel sommeren vil bli. Oppdragstallene for mai i år viser enn oppgang i antall oppdrag for redningsskøytene på 25 prosent sett i forhold til mai i fjor.

– Tre millioner kroner er veldig mye penger for oss i Redningsselskapet. Så tusen takk til justisministeren og hele Regjeringen. Dette er en kjempestøtte til vårt arbeid. Det gjør at vi kan styrke vår varslingstjeneste, 02016, som du kan ringe til om noe skjer og du trenger hjelp. Vi kan ha flere kapasiteter, som denne redningsskøyten vi nå står på, oppe og tilgjengelig for båtfolk. Så tre millioner kroner er fryktelig mye penger for oss, og det betyr at vi nå kan gire opp hele organisasjonen denne sommeren. Så det er bare å bruke båten, for Redningsselskapet er der, sier generalsekretær Rikke Lind.