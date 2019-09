Reduksjon i kveiteprisen

Råfisklaget reduserer minsteprisen for de minste kveitestørrelsene.

Bakgrunnen for den midlertidige nedsettelsen er økte landinger og prisfall i markedet. Det er de to minste kveitestørrelsene som får en reduksjon fra og med fredag 20. september til og med 6. oktober.

Prisene settes da til kr 60,- for kveite under 20 kilo, og til kr. 50,- for kveite mellom 20 og 40 kilo.

- Om ikke annet kunngjøres innen utløpet av denne perioden, iverksettes minsteprisene som framgår av minsteprislista fra og med 7. oktober, skriver Råfisklaget i et rundskriv.