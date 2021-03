Reduserer batteritilskuddet til de største fiskebåtene

Pågangen på Enovas tilskuddsordninger for elektrifisering av sjøfarten er stor. Men nå kommer det reduksjoner i satsene for deler av flåten.

I en pressemelding fra Enova skriver markedssjef for Transport, Gunnel Fottland at det statlige foretaket nå gjør en justering av tilskuddssatsene for montering av batterier i fartøy. Kyst og Fjord omtalte nylig at farten i dette markedet har tatt seg kraftig opp, blant annet på grunn av en mer strømlinjeformet og forenklet søknadsprosess for støtte til batteri-investeringer.

Enova har flere støtteprogrammer. Det som er aktuelt for fiskefartøy heter «Batteri i fartøy», hvor man enkelt kan gå inn og legge inn egne tall og se hva det vil utløse av tilskudd.

Støttesatsene for fiskebåter over 15 meter fra 16 000 kroner per installerte KWh kapasitet, til 14 000 KWh.

Satsen for båter under 15 meter holdes uendret, på kr 18 000 per installert KWh batteri.

Også for transportfartøyet, brønnbåter og oppdrettsnæringas servicebåter blir det endringer.

Endringene gjelder fra 9. april klokka 12, noe som innebærer at det fortsatt er mulig å søke på gamle satser de neste to ukene.

Årskaken til endringen er ifølge Gunnel Fottland at markedet for elektriske løsninger endrer seg.

– Vi har opplevd et sterkt økende trykk i disse programmene, og med en markedsendring som beveger seg så raskt som nå, er det naturlig at Enova justerer støtten. Den høye søknadsinngangen hittil i 2021 forteller oss at markedet ser hvilken vei utviklingen går. Det er selvsagt gledelig, sier Fottland.

Enova har siden 2018 delt ut over 850 millioner kroner i støtte gjennom disse programmene. Til nå har pengene bidratt til installasjon av batteri i 128 fartøy. De siste årene har antall søkere blitt mangedoblet.

Dette er endringene: