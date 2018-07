Reduserer seikvotene

Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket.

Fiskeridirektøren har besluttet å redusere maksimalkvotene for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde over 21 meter i fisket etter sei nord for 62°N.

Ny kvoteenhet for maksimalkvote er satt til 6,3794.

Endringen har virkning fra og med mandag 23. juli.